Винница запускает докарантинное количество общественного транспорта

Увеличивая количество подвижного состава на маршрутах, власти сохраняют все остальные ограничения, связанные с транспортом.

В Виннице с 11 мая в рамках ослабления карантина увеличивают количество общественного транспорта, который будет работать на линиях, до обычного уровня. Об этом во время брифинга сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, пишет РБК-Украина.

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“С 11 мая мы планируем увеличение выпуска на линию общественного транспорта на уровень до карантина, а это 240 единиц - трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы. Пользование общественным транспортом разрешается только в сидячих местах. Вход и выход только через передние двери. И, акцентирую внимание, безналичная оплата проезда - или через муниципальную карту, или через другие сервисы электронные и смс“, - сообщил Моргунов.

По его словам, 240 единиц транспорта – это столько, сколько было до карантина. Также обязательным остается масочный режим.

Напомним, ранее премьер Шмыгаль заявил о необходимости увеличивать количество транспорта с 11 мая. В то же время власти считают, что полностью снимать ограничения на работу транспорта пока рано.

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