Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Alyona-капуста, каштаны и платный СИЗО: фото дня

Комментариев: 0
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 8 мая 2020 года.
Alyona Alyona снялась в купальнике из капустных листьев
Alyona Alyona снялась в купальнике из капустных листьев
Instagram/alyona.alyona.official
Cмотрите фотогалерею Alyona-капуста, каштаны и платный СИЗО: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 8 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как прошел День памяти и примирения в мире.
 
Мужчина перенес коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта, а в Индии поезд переехал 16 спящих трудовых мигрантов.
 
В киевском СИЗО появились платные камеры, а ночью прошло последнее в году Суперлуние.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, фото, СИЗО, каштаны, фоторепортаж, землетрясение, фото дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь