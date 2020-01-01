Alyona-капуста, каштаны и платный СИЗО: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 8 мая 2020 года.

Alyona Alyona снялась в купальнике из капустных листьев Instagram/alyona.alyona.official

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 8 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как прошел День памяти и примирения в мире.

Мужчина перенес коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта, а в Индии поезд переехал 16 спящих трудовых мигрантов.

В киевском СИЗО появились платные камеры, а ночью прошло последнее в году Суперлуние.

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