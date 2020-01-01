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Украинские моряки вернулись в Киев из заблокированного порта в ФРГ

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После прибытия в Киев 170 украинских моряков их посадят на автобусы для отправки домой в Одессу.
В Украину вернулись 170 моряков
В Украину вернулись 170 моряков
pixabay.com
 
В Украину вернулись моряки, которые из-за карантина были заблокированы на борту круизного лайнера Mein Schiff 3 в немецком порту Куксхафен, сообщили в Профсоюзе работников морского транспорта Украины в Facebook.
 
В профсоюзе сообщили, что к ним обратился инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Германии Хамани Амаду. Он сообщил, что на борту круизного лайнера Mein Schiff 3 компании TUI Cruises находятся 170 украинских моряков, которым нужна помощь с возвращением домой.
 
Профсоюз работников морского транспорта Украины связался с немецким профсоюзом и представителями компании TUI Cruises.
 
Организовала для моряков чартерный рейс в Киев немецкая компания. Домой в Одессу из столицы они отправятся на автобусах.
 
Руководство профсоюза связалось с автоперевозчиком, чтобы проконтролировать организацию перевозки украинцев в Одессу.
 
Моряки смогут провести изоляцию дома, воспользовавшись приложением Дій вдома.
 
Напомним,  в Украину вернулись 69 моряков, находившихся на карантине на лайнере Eleftherios Venizelos в Греции.
 

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Теги: Германия, моряки, карантин
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Источник: korrespondent.net

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