Полиция показала изъятое при обысках в мэрии Харькова

Правоохранители изъяли бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию по делу о махинациях чиновников при капремонте жилищного фонда города.

Обыски в Харькове: полиция показала, что изъяли в мэрии hk.npu.gov.ua

Полиция провела обыски в горсовете Харькова, офисах предприятий-подрядчиков, а также по месту жительства чиновников. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 8 мая.

"8 мая следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области проведено одновременно 20 обысков в Департаменте жилищного хозяйства и коммунальном предприятии Харьковского городского совета, по месту расположения офисных помещений предприятий-подрядчиков, а также по месту жительства должностных лиц и работников указанных предприятий и учреждений. В ходе проведения обысков изъята первичная бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для установления обстоятельств совершенных уголовных правонарушений", - сказано в сообщении.

Юрлица умышленно в пять раз завышали стоимость использованного оборудования при выполнении работ по капремонту многоквартирных жилых домов. Ущерб бюджету города составляет больше 800 тыс грн.

Установлено, что должностные лица предприятий-подрядчиков закупали световое оборудование по рыночным ценам, а при выполнении работ завышали стоимость оборудования в несколько раз. Затем чиновники Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета принимали указанные работы и перечисляли средства на расчетные счета указанных предприятий-подрядчиков.

Общий размер заключенных договоров - около 28 млн грн, из которых 13 млн грн в настоящее время перечислены на счета предприятий-поставщиков.

Обыски прошли в рамках уголовного производства по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предполагает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, что сегодня в мэрии Харькова прошли обыски. Следственные действия ведутся одновременно в нескольких регионах, но подозрение никому не объявлено.

Ранее сообщалось, что чиновник госпредприятия украл больше 25 млн гривен и исчез. Чиновник госпредприятия заключил сделку с ООО Торговый дом Эко-Сервис на закупку минералов, цену на которые значительно завысили.

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