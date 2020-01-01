Минздрав будет тестировать правоохранителей на COVID-19

На коронавирус будут тестировать полицейских и нацгвардейцев. Степанов заявил, что "безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет".

Минздрав будет тестировать на коронавирус полицейских и нацгвардейцев. Об этом заявил министр Максим Степанов на встрече с главой представительства ЮНИСЕФ Лоттой Сильвандер в пятницу, 8 мая.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - сказал Степанов.

Напомним, что ранее на Хмельнитчине мэр поручил публиковать адреса зараженных COVID. Мэр города распорядился публиковать в соцсетях адреса домов, подъезды и этажи, где проживают инфицированные.

Также сообщалось, что на Закарпатье выявили вспышку COVID-19 в школе-интернате. В учебном заведении заразились 10 человек. Большинство инфицированных имеют легкое течение заболевание.

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