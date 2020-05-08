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Львов переносит открытие парикмахерских и салонов красоты

Комментариев: 2
Парикмахерские, салоны красоты и магазины одежды не спешат открывать в связи со стремительным ростом заболевших в области.
Только за последние сутки по области 65 случаев коронавируса
Только за последние сутки по области 65 случаев коронавируса
city-adm.lviv.ua
 
Чиновники во Львове на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 12 мая примут решение касаемо работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви, сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.
 
По его словам, отсрочка определенных разрешений связана с увеличением числа зараженных вирусом в городе и области.
 
"В течение последующих трех дней мы будем следить за динамикой и во вторник будем понимать, что делать дальше", - заявил Садовый.
 
Уточняется, что с 11 мая в городе открывают парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом; возобновляется торговля промтоварами, кроме одежды и обуви.
 
"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров", - отметил мэр.
 
Также с упомянутой даты начнут работать летние террасы кафе и ресторанов при усовии соблюдения всех нужных мер.
 
Напомним, во Львовской области рекордное число заболевших COVID-19 за прошлые сутки - 65 человек.
 
Также сообщалось, что правительство внесет изменения в ранее утвержденный план поэтапной отмены карантинных ограничений на территории страны. 

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Теги: Львов, карантин, Андрей Садовый, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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za4arovanaj    08.05.2020, 21:16
Оценка:  +1
za4arovanaj
Доорался то есть...
za4arovanaj    08.05.2020, 21:16
Оценка:  0
za4arovanaj
А Садовой орал что надо все ослаблять..
Добрался!!! Идиот! И мера Черкасс поддерживал... и что теперь...
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