Львов переносит открытие парикмахерских и салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты и магазины одежды не спешат открывать в связи со стремительным ростом заболевших в области.
Чиновники во Львове на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 12 мая примут решение касаемо работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви, сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.
По его словам, отсрочка определенных разрешений связана с увеличением числа зараженных вирусом в городе и области.
"В течение последующих трех дней мы будем следить за динамикой и во вторник будем понимать, что делать дальше", - заявил Садовый.
Уточняется, что с 11 мая в городе открывают парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом; возобновляется торговля промтоварами, кроме одежды и обуви.
"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров", - отметил мэр.
Также с упомянутой даты начнут работать летние террасы кафе и ресторанов при усовии соблюдения всех нужных мер.
Напомним, во Львовской области рекордное число заболевших COVID-19 за прошлые сутки - 65 человек.
Также сообщалось, что правительство внесет изменения в ранее утвержденный план поэтапной отмены карантинных ограничений на территории страны.
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