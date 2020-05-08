Львов переносит открытие парикмахерских и салонов красоты

Парикмахерские, салоны красоты и магазины одежды не спешат открывать в связи со стремительным ростом заболевших в области.

Только за последние сутки по области 65 случаев коронавируса city-adm.lviv.ua

Чиновники во Львове на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 12 мая примут решение касаемо работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви, сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.

По его словам, отсрочка определенных разрешений связана с увеличением числа зараженных вирусом в городе и области.

"В течение последующих трех дней мы будем следить за динамикой и во вторник будем понимать, что делать дальше", - заявил Садовый.

Уточняется, что с 11 мая в городе открывают парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом; возобновляется торговля промтоварами, кроме одежды и обуви.

"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров", - отметил мэр.

Также с упомянутой даты начнут работать летние террасы кафе и ресторанов при усовии соблюдения всех нужных мер.

Напомним, во Львовской области рекордное число заболевших COVID-19 за прошлые сутки - 65 человек.

Также сообщалось, что п равительство внесет изменения в ранее утвержденный план поэтапной отмены карантинных ограничений на территории страны.

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