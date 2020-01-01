На Донбассе возросло число жертв среди гражданского населения

Представительницу Мониторинговой миссии ООН по правам человека также обеспокоило наличие детей среди пострадавших от обстрелов.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила о резком росте числа жертв среди гражданских лиц на Донбассе, сообщается в пресс-релизе миссии.

По ее словам, все стороны боевых действий на Донбассе должны сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом.

"В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками". При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах", - сказала Богнер.

Только за первые шесть дней мая зафиксировано 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц.

Отмечается, что один человек умер и шестеро получили ранения в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия; один раненный в результате минного инцидента, и один погибший и двое раненых в результате обращения с взрывоопасным предметом.

В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены четыре девочки.

"7 мая мы получили сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область), контролируемых самопровозглашёнными "республиками". Как сообщается, среди пострадавших - девочка и мальчик 2006 г.р. Наша Миссия работает над проверкой этих сообщений. В случае, если они подтвердятся, количество случаев гибели или ранений гражданских лиц за первую неделю мая достигнет девятнадцати и станет самым высоким недельным показателем за последние два года", - отметила Богнер.

Глава миссии ООН считает важным вынести этот вопрос на обсуждение Трехсторонней контактной группы.

"Гражданские лица - не мишени, и ответственность за соблюдение этого принципа лежит не только на военных, но и на политиках", - сказала представительница миссии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet