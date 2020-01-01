Врачи не осмотрели парня из страха COVID: он скончался от аппендицита

Парню через полтора месяца исполнилось бы 24 года. Теперь в больнице на Львовщине проводят служебное расследование.

На Львовщине от сепсиса скончался парень: врачи не диагностировали у него воспаление аппендикса, так как опасались коронавируса. Об этом сказано в сюжете ТСН в пятницу, 8 мая.

Пять дней парень жаловался на невыносимую боль, а ему выписывали обезболивающее. Прооперировали его только, когда его состояние резко ухудшилось, но парень скончался.

Через полтора месяца Ростиславу должно было исполниться 24 года. Парень получил юридическое образование и как раз должен был идти на собеседование, чтобы трудоустроиться, едва сдерживая слезы рассказал его старший брат.

Когда парень прибыл в больницу, врачи выписали ему обезболивающее, сказали сдать анализ мочи и отправили домой. Боль не прекращалась, а через день уже с результатом анализа Ростислава привезли в поликлинику. Там тоже, говорят родственники, не касаюсь живота исключили аппендицит.

Парень продержался еще три дня. Когда начала темнеть кожа, родные снова повезли его в больницу. Ростислава тут же прооперировали, он даже пришел в сознание, но через несколько часов сердце остановилось. В справке о смерти написали – гангренозно-язвенный аппендицит. Брат умершего говорит, вероятно, установить правильный диагноз врачам помешал страх из-за коронавируса.

В свою очередь начальник медчасти райбольницы говорит, что именно он оперировал парня в ту ночь. Что было до того не знает, но обещает разобраться.

"Там десять, или сколько там медицинских работников, ну, не могу я их всех обвинить в нарушении должностной инструкции. Сейчас ситуация - коронавирус, карантин, каждый день, понимаете. И врачи загружены, и оно одно на другое наслаивается, и где-то, может, внимание отвлекли... мне трудно сказать", - заявил замглавврача Городецкой центральной больницы Анатолий Щур.

По словам медика, у Ростислава был нетипичный ход аппендицита, остальные обстоятельства выяснят во время служебного расследования. Действовали ли врачи профессионально уже проверяет и полиция, там открыли уголовное производство.

"Устанавливаем очевидцев, когда он обращался, в какое время обращался, которые были реагирование медиков", - информируют правоохранители.

Напомним, что в Ровно врачей обвиняют в распространении коронавируса. Коронавирусом заболело большое количество врачей, так как они не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, утверждают в ОГА.

Также сообщалось, что сотрудники Житомирского областного лабораторного центра записали обращение к Зеленскому из-за увольнения их руководителя Зиновия. Руководитель учреждения был уволен из-за решения ограничить тестирование на коронавирус. Его бывшие подчиненные заявляют, что он профессионал, а увольнение - "политическое".

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