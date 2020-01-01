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В храме УГКЦ выявили вспышку COVID

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После проведения ПЦР-тестирования у четырех священников и двух сотрудников храма выявили коронавирусную инфекцию.
Коронавирус нашли у 6 человек в храме
Коронавирус нашли у 6 человек в храме
УГКЦ
 
Во Львове в храме Украинской греко-католической церкви шесть человек заразились коронавирусом -  четыре священника и двое сотрудников церкви, сообщается на сайте Львовской архиепархии УГКЦ.
 
"По результатам вирусологического исследования COVID-19 выявили у четверых священнослужителей парафии Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двоих сотрудников храма" - говорится в сообщении. 
 
В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями.
 
Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих придерживаться карантинных ограничений, установленных карантином и в частности, участия в богослужениях.
 
"Поскольку среди больных не только миряне, но и представители духовенства, просим верующих придерживаться установленных ограничений, касающихся массовых мероприятий, в частности, - богослужений", - пишут в УГКЦ.
 
Отмечается. что ослабление карантина, которое состоится в ближайшие дни, не отменяет личных мер безопасности.
 
Также в УГКЦ напомнили о важности сохранения социальной дистанции, ограничении личных контактов, обеззараживании рук, предметов быта, а также ношении медицинской маски.
 
Напомним, также сообщалось о вспышке коронавируса в киевском монастыре в Голосеево.
 
Еще Корреспондент писал, что в Киево-Печерской лавре коронавирусной инфекцией заразились все священники.

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Теги: Львов, храм, священник, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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