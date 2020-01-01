В доме престарелых под Киевом три человека умерли от коронавируса

Теперь директору учреждения объявили о подозрении в нарушении санитарных правил. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

?Полиция объявила о подозрении директору дома престарелых, в котором три человека умерли от COVID-19 kv.npu.gov.ua

Директору дома престарелых в Киевской области вручили подозрение: ранее в учреждении от коронавируса умерли три пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 8 мая.

Дело открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Сообщается, что в полицию обратился врач Броварской райбольницы и рассказал, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники полиции.

"Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор - физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер для изоляции больных", - говорят в полиции.

Как выяснили правоохранители, жители пансионата, вопреки карантину, могли передвигаться по территории села без масок, а также к пожилым людям беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником инфекции. Всего там заболели больше 10 пенсионеров, трое из которых скончались.

Напомним, что ранее на Закарпатье выявили вспышку COVID-19 в школе-интернате. В учебном заведении заразились 10 человек. Большинство инфицированных имеют легкое течение заболевание.

Пандемия коронавируса. Главные новости 8 мая

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