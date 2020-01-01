Пальмовое масло, губы и протесты: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 4-8 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 4-8 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Харькове облили краской постамент памятника героям Небесной сотни, а в Одессу доставили раненых на Донбассе военных.
В сети запустили челлендж с оптической иллюзией, а студентка из Болгарии накачала себе самые большие губы.
Смотрите, как в порту Южном произошло аварийное загрязнение вод, а по пляжам Флориды ходила "смерть с косой".
Историческую памятку "украсили" стройкой часовни, а под МОЗ прошла акция за права орфанных больных.
Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки, а рестораторы организовали "летнюю террасу" у Офиса президента.
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