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Пальмовое масло, губы и протесты: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 4-8 мая 2020 года.
Рестораторы организовали "летнюю террасу" у Офиса президента
Рестораторы организовали "летнюю террасу" у Офиса президента
Cмотрите фотогалерею Пальмовое масло, губы и протесты: фото недели
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 4-8 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Харькове облили краской постамент памятника героям Небесной сотни, а в Одессу доставили раненых на Донбассе военных.
 
В сети запустили челлендж с оптической иллюзией, а студентка из Болгарии накачала себе самые большие губы.
 
Смотрите, как в порту Южном произошло аварийное загрязнение вод, а по пляжам Флориды ходила "смерть с косой".
 
Историческую памятку "украсили" стройкой часовни, а под МОЗ прошла акция за права орфанных больных.
 
Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки, а рестораторы организовали "летнюю террасу" у Офиса президента.
 
 

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Теги: животные, Луна, протесты, фото, СИЗО, фоторепортаж, губы, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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