Венедиктова заявила о возможном конфликте интересов в деле против нее

Ирина Венедиктова направила соответствующее обращение в НАПК, занимающееся делом о недекларировании ею имущества.

Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась в НАПК из-за возможного конфликта интересов в деле о недекларировании ею имущества. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора в пятницу, 8 мая.

Глава ведомства также постановила об отводе руководителя органа прокуратуры и генпрокурора в данном деле.

"Заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сказала Венедиктова.

Напомним, что ранее СБУ завершила досудебное расследование относительно председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

После этого у здания ОП прошла акция протеста. Активисты потребовали уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и ждали объяснений от президента Владимира Зеленского о завершении досудебного следствия. После протеста некоторые активисты отправились под дом Венедиктовой.

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