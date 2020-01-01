Стали известны кандидаты на должность главы НСЗУ

Главу Нацслужбы здоровья выберут из трех кандидатов уже на следующей неделе, заявили в комитете Рады.

В комитете Рады назвали кандидатов на пост главы Нацслужбы здоровья Getty Images

Председателя Нацслужбы здоровья назначат уже на следующей неделе. Об этом по итогам заседания комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования сообщила нардеп Ольга Стефанишина в Facebook в пятницу, 8 мая.

Перед назначением три кандидата, прошедшие конкурс зимой, должны будут пройти собеседование.

"Главу Национальной службы здоровья Украины назначат после собеседования министра и трех кандидатов, выигравших конкурс еще зимой, - Оксаны Мовчан, Натальи Рябцевой, Андрея Виленского - уже на следующей неделе", - написала депутат.

Напомним, что в Еврокомиссии обеспокоены назначениями в Украине без конкурса. Остановка конкурсных процедур при назначении на должности государственной службы вызвала обеспокоенность в ЕК.

Также сообщалось, что Саакашвили назначен главой комитета реформ. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Президент выразил надежду, что Саакашвили "сможет придать импульс" реформам в Украине.

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