Стали известны кандидаты на должность главы НСЗУ
Председателя Нацслужбы здоровья назначат уже на следующей неделе. Об этом по итогам заседания комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования сообщила нардеп Ольга Стефанишина в Facebook в пятницу, 8 мая.
Перед назначением три кандидата, прошедшие конкурс зимой, должны будут пройти собеседование.
"Главу Национальной службы здоровья Украины назначат после собеседования министра и трех кандидатов, выигравших конкурс еще зимой, - Оксаны Мовчан, Натальи Рябцевой, Андрея Виленского - уже на следующей неделе", - написала депутат.
Напомним, что в Еврокомиссии обеспокоены назначениями в Украине без конкурса. Остановка конкурсных процедур при назначении на должности государственной службы вызвала обеспокоенность в ЕК.
Также сообщалось, что Саакашвили назначен главой комитета реформ. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Президент выразил надежду, что Саакашвили "сможет придать импульс" реформам в Украине.
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