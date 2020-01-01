Чартер с украинцами вылетел в Австрию

На сезонные работы в Австрию отправилась группа из более чем 200 украинских заробитчан.

Из аэропорта Борисполь вылетел чартерный рейс, который доставит более 200 украинцев на сезонные работы в Австрию. Об этом 8 мая сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко в Facebook.

Отмечается, что за несколько часов до вылета латвийского чартера, Пристайко встретился с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины, чтобы обсудить возможности организации перевозок сезонных рабочих другими видами транспорта.

Вице-премьер выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.

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