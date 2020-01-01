На Донбассе ранили бойца ВСУ - штаб
Противник совершил обстрел вблизи населенного пункта Пески. Осколочное ранение получил украинский военный.
Сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пески на Донбассе. В результате атаки осколочное ранение получил военнослужащий ВСУ, сообщили в штабе операции Объединенных сил 8 мая.
Отмечается, что противник применил автоматические станковые гранатометы. Пострадавший военный был доставлен в медучреждение, он находится в удовлетворительном состоянии.
В ответ на обстрел противника подразделения ООС применили имеющиеся огневые средства.
"Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.
Ранее сообщалось, что подразделения противника обстреляли позиции ВСУ возле села Широкино, ранения получили трое украинских военнослужащих.
Напомним, за сутки 7 мая сепаратисты 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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