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На Донбассе ранили бойца ВСУ - штаб

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Противник совершил обстрел вблизи населенного пункта Пески. Осколочное ранение получил украинский военный.
Сепаратисты ранили украинского военнослужащего
Сепаратисты ранили украинского военнослужащего
facebook.com/MinistryofDefence.UA
 
Сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пески на Донбассе. В результате атаки осколочное ранение получил военнослужащий ВСУ, сообщили в штабе операции Объединенных сил 8 мая.
 
Отмечается, что противник применил автоматические станковые гранатометы. Пострадавший военный был доставлен в медучреждение, он находится в удовлетворительном состоянии.
 
В ответ на обстрел противника подразделения ООС применили имеющиеся огневые средства.
 
"Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.
 
Ранее сообщалось, что подразделения противника обстреляли позиции ВСУ возле села Широкино, ранения получили трое украинских военнослужащих.
 
Напомним, за сутки 7 мая сепаратисты 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
 
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Теги: донбасс, военный, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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