На Донбассе ранили бойца ВСУ - штаб

Противник совершил обстрел вблизи населенного пункта Пески. Осколочное ранение получил украинский военный.

Сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пески на Донбассе. В результате атаки осколочное ранение получил военнослужащий ВСУ, сообщили в штабе операции Объединенных сил 8 мая.

Отмечается, что противник применил автоматические станковые гранатометы. Пострадавший военный был доставлен в медучреждение, он находится в удовлетворительном состоянии.

В ответ на обстрел противника подразделения ООС применили имеющиеся огневые средства.

"Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.