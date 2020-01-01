В Раде появился законопроект об отмене наказания за георгиевскую ленту
Автором инициативы является народный депутат Нестор Шуфрич. Он предлагает признать утратившим силу закон о запрете символа.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить наказание за производство и ношение георгиевской ленты. Документ № 3457 под названием Проект закона о признании утратившим силу закона Украины "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" был подан в парламент 8 мая.
Автором законопроекта является народный депутат от Оппозиционной платформы - за жизнь Нестор Шуфрич. Текст документа пока пока отсутствует на сайте Верховной Рады. Скриншот с rada.gov.ua
Напомним, в июне 2017 годав Украине вступил в силу закон, который предусматривает административную ответственность за ношение георгиевской ленты не ветеранами войны.
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