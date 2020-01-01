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На Буковине за сутки выявили 82 зараженных COVID

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Общее число инфицированных коронавирусом в Черновицкой области превысило 2100 человек.
На Буковине растет число зараженных COVID-19
На Буковине растет число зараженных COVID-19
facebook.com/cvODA
 
В Черновицкой области 8 мая зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом, из них 35 - в Черновцах. Об этом вечером в пятницу сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
 
Отмечается, что за сутки лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.
 
Общее число инфицированных в регионе составило 2179 человек, из них 317 выздоровели.
 
 
Напомним, на утро 8 мая в Украине зафиксировали 14 195 случаев коронавируса, из них 361 закончился смертью и 2706 - выздоровлением. 
 
Лидерами по заражению являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также город Киев.
 
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Теги: Буковина, заражение, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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