На Буковине за сутки выявили 82 зараженных COVID

Общее число инфицированных коронавирусом в Черновицкой области превысило 2100 человек.

В Черновицкой области 8 мая зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом, из них 35 - в Черновцах. Об этом вечером в пятницу сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Отмечается, что за сутки лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.

Общее число инфицированных в регионе составило 2179 человек, из них 317 выздоровели.

Напомним, на утро 8 мая в Украине зафиксировали 14 195 случаев коронавируса , из них 361 закончился смертью и 2706 - выздоровлением.

Лидерами по заражению являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также город Киев.