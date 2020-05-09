В Одессе копы во время обыска обворовали предприятие - ГБР

Процесс кражи полицейскими был зафиксирован на камеры наблюдения и опубликован в интернете.

Трех одесских полицейских подозревают в краже с территории предприятия, где они проводили следственных действий. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского отдела полиции в городе Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области. Правоохранители подозреваются в тайном похищении чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, досудебное расследование установило, что полицейские во время следственных действий на территории производственных помещений одного из предприятий тайно похитили имущество, принадлежавшее предприятию.

Уточняется, что факты краж были зафиксированы на камеры наблюдения и опубликованы в интернете.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении еще одному фигуранту уголовного производства и избрании для подозреваемых меры пресечения. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде ареста сроком от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что из отдела полиции в Харьковской области пропали почти 300 тысяч. Подозревается сотрудник правоохранительного органа.

Напомним, полицейский украл пистолет с места убийства ювелира в Киеве. Следователи ГБР обыскали служебный автомобиль правоохранителя на территории райотдела полиции в Днепровском районе Киева.

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