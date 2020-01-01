На Волыни после поминальных дней вспышка COVID-19

Некоторые священники, несмотря на просьбы воздержаться от коллективных богослужений, все-таки приходили на кладбище в поминальные дни,.

Сразу 17 новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировали в Ковельском районе Волынской области. В ОГА эту вспышку считают следствием того, что в поминальные дни люди массово посещали кладбища. Об этом на брифинге в пятницу, 8 мая, заявила заместитель главы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

"Было выявлено 17 случаев COVID-19 именно в Ковельском районе. Это объясняется тем, что были "гробки" и поминальные дни", - отметила Щербак.

По ее словам, некоторые священники, несмотря на просьбы воздержаться от коллективных богослужений, все-таки приходили на кладбище в поминальные дни, что привело к такому "эху".

Также заместитель председателя ОГА сообщила о десятой смерти в области от осложнений коронавируса - умерла жительница Ковеля 1942 года рождения, у которой была гипертоническая болезнь.

Напомним, на Сумщине власти запретили посещать кладбища в поминальные дни. Аналогичное решение приняли городские власти Харькова и ряда других городов.

Ранее сообщалось, что на Волыни шесть полицейских заразились коронавирусом в райотделе.

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