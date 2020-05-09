Сутки на Донбассе: семь обстрелов, четверо раненых

Украинские военные, по данным разведки, уничтожили одного и ранили не менее двух сепаратистов.

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, четверо украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом в субботу, 9 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Обстрелам подверглись Широкино, Каменка, Марьинка, Пески, Орехово и Крымское.

По данным украинской разведки, военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух противников.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял из 120 мм минометов наши позиции у Крымского. Неподалеку Хутора Вильный оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, - сообщили в штабе ООС, отметив, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Напомним, в ООС сняли на видео установку минного поля сепаратистами. На установленных минах намеренно стерли все данные, чтобы невозможно было узнать место их производства.

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