Сутки на Донбассе: семь обстрелов, четверо раненых
В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, четверо украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом в субботу, 9 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.
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Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Обстрелам подверглись Широкино, Каменка, Марьинка, Пески, Орехово и Крымское.
По данным украинской разведки, военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух противников.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял из 120 мм минометов наши позиции у Крымского. Неподалеку Хутора Вильный оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, - сообщили в штабе ООС, отметив, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
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Напомним, в ООС сняли на видео установку минного поля сепаратистами. На установленных минах намеренно стерли все данные, чтобы невозможно было узнать место их производства.
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Правда, я еще в процессе подготовки сюрприза, потому что на карантине у меня работа занимает до 13 часов, поэтому на хобби времени вообще нет.