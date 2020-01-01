Итоги 8 мая: 14 тысяч украинцев с COVID и реакция Грузии

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Число больных коронавирусом в Украине перевалило за отметку 14 тысяч; Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине 14 195 случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

Лидерами по заражению являются Черновицкая (2097 случаев) и Ивано-Франковская (1078) области, а также город Киев (1721).

Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Грузинская сторона отзывает своего посла из Киева для консультаций. Данное решение связанно с назначением экс-президента и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение официального Тбилиси отозвать из Украины посла Грузии Теймураза Шарашенидзе после назначения Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. При этом президент подчеркнул, что между странами сохраняются хорошие отношения.

Затем МИД Грузии заявил, что не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Украиной в связи с назначением Саакашвили, ведь это нанесет ущерб по дружбе двух стран.

Число зараженных COVID-19 в мире близко к 3,7 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки возросло более чем на 83 тысячи и приблизилось к 3,7 миллионам в общей сложности.

По состоянию на 23.20 по Киеву, 7 мая, в мире насчитывалось 3 679 499 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 254 199 смертей от инфекции, зарегистрированных в ВОЗ. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 626 037 и 150 238 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 32 209, а умерших - на 2 458.

МОН перенесло вступительную кампанию на август

Вступительную кампанию в ВУЗЫ перенесли на август.

В свою очередь творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет проходить не позже 27 августа, а подача поступающими документов для зачисления - до вечера 31 августа.

Мир отметил День памяти и примирения

В мире сегодня, 8 мая, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. В связи с этим во многих странах прошли торжественные мероприятия посвященные памяти жертвам, павшим в этой войне. День памяти и примирения отмечается ежегодно 8 мая начиная с 2005 года.

8 мая, в День памяти и примирения, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Луганской области, обратился к украинскому народу. Гарант напомнил, что во время Второй мировой войны погиб каждый пятый украинец.

Глава государства предложил трогательную инициативу для родственников тех, кто погиб во время Второй мировой войны. Зеленский попросил украинцев пересмотреть сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек и перечитать их письма.

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