Прокурора будут судить за похищение человека

Сотрудник прокуратуры вместе с родственниками избили и поместили в багажник мужчину, которого подозревали в краже на кладбище.

Бывшего прокурора Житомирской местной прокуратуры и его родственников будут судить за похищение и пытки человека. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает Госбюро расследований.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Житомирской местной прокуратуры и его родственников. Они подозреваются в похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, опасным для жизни или здоровья потерпевшего способом, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий с применением оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие установило, что 21 августа 2019 года прокурор вместе с отцом и братом избили мужчину, которого подозревали в похищении вещей с кладбища.

"После избиения, угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, прокурор поместил гражданина в багажник автомобиля, где впоследствии его и обнаружили сотрудники полиции во время проверки. Во время избиения потерпевший получил легкие телесные повреждения", - указывают в ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком. Процессуальное руководство досудебным расследованием обеспечивала Генеральная инспекция Офиса генпрокурора.

Ранее сообщалось, что в Одесской области ГБР объявило подозрение в краже во время обыска трем полицейским.

Напомним, полицейский украл пистолет с места убийства ювелира в Киеве. Следователи ГБР обыскали служебный автомобиль правоохранителя на территории райотдела полиции в Днепровском районе Киева.

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