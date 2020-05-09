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В Украине 14 710 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

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За сутки заразились 515 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 522 случая;
  • Волынская область - 445 случаев;
  • Днепропетровская область - 681 случай;
  • Донецкая область - 99 случаев;
  • Житомирская область - 485 случаев;
  • Закарпатская область - 678 случаев;
  • Запорожская область - 320 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1095 случаев;
  • Кировоградская область - 411 случаев;
  • г. Киев - 1771 случай;
  • Киевская область - 959 случаев;
  • Львовская область - 699 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 204 случая;
  • Одесская область - 619 случаев;
  • Полтавская область - 240 случаев;
  • Ровенская область - 877 случаев;
  • Сумская область - 152 случая;
  • Тернопольская область - 977 случаев;
  • Харьковская область - 528 случаев;
  • Херсонская область - 156 случаев;
  • Хмельницкая область - 165 случаев;
  • Черновицкая область - 2179 случаев;
  • Черкасская область - 333 случая;
  • Черниговская область - 73 случая.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона. От коронавируса скончались более 276 тысяч человек, 1,3 миллиона - выздоровели. Наибольшее количество инфицированных в США.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Украина, Минздрав
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Комментариев (2)
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vweasswerq    09.05.2020, 10:20
Оценка:  -24
vweasswerq
Плато,как я понимаю,ещё мы не достигли.И неизвестно когда достигнем.А карантин уже начали ослаблять.Поэтому вопросов по этому поводу возникает лишь два.Вы просто дебилы?Или дебилыбля?
WTF2wtf    09.05.2020, 11:08
Оценка:  0
WTF2wtf
Шизоид путинский,
у вас на раше никакого "плато" еще нет, о котором трындело ботоксное Хyйло ... у вас на раше стабильный рост, но это ваши проблемы.
А ботоксное Хyйло сделало нас просто врагами, оккупировав Крым с Донбассом и ведя войну против Украины до сих пор ...
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