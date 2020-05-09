В Украине 14 710 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 522 случая;
- Волынская область - 445 случаев;
- Днепропетровская область - 681 случай;
- Донецкая область - 99 случаев;
- Житомирская область - 485 случаев;
- Закарпатская область - 678 случаев;
- Запорожская область - 320 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1095 случаев;
- Кировоградская область - 411 случаев;
- г. Киев - 1771 случай;
- Киевская область - 959 случаев;
- Львовская область - 699 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 204 случая;
- Одесская область - 619 случаев;
- Полтавская область - 240 случаев;
- Ровенская область - 877 случаев;
- Сумская область - 152 случая;
- Тернопольская область - 977 случаев;
- Харьковская область - 528 случаев;
- Херсонская область - 156 случаев;
- Хмельницкая область - 165 случаев;
- Черновицкая область - 2179 случаев;
- Черкасская область - 333 случая;
- Черниговская область - 73 случая.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона. От коронавируса скончались более 276 тысяч человек, 1,3 миллиона - выздоровели. Наибольшее количество инфицированных в США.
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