“Никогда не забудем”: Зеленский возложил цветы к Вечному огню

Президент находится в Закарпатской области.

В субботу, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область, где почтил память погибших во время Второй мировой войны.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что глава государства посетил мемориальный комплекс “Холм Славы” с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

Президент прибыл в Закарпатскую область Офис Президента

На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце, - отметил Владимир Зеленский.

Зеленский отметил подвиг украинцев во время Второй мировой войны Офис Президента

Напомним, в Украине отмечают День победы над нацизмом. День победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине, который в 2016 году пришел на смену советскому празднику День Победы.

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