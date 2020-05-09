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“Никогда не забудем”: Зеленский возложил цветы к Вечному огню

Комментариев: 7
Президент находится в Закарпатской области.
Зеленский возложил цветы к Вечному огню
Зеленский возложил цветы к Вечному огню
Офис Президента

В субботу, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область, где почтил память погибших во время Второй мировой войны.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что  глава государства посетил мемориальный комплекс “Холм Славы” с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

Президент прибыл в Закарпатскую область
Президент прибыл в Закарпатскую область
Офис Президента

На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце, - отметил Владимир Зеленский.

Зеленский отметил подвиг украинцев во время Второй мировой войны
Зеленский отметил подвиг украинцев во время Второй мировой войны
Офис Президента

Напомним, в Украине отмечают День победы над нацизмом. День победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине, который в 2016 году пришел на смену советскому празднику День Победы.

 

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Теги: Зеленский, День победы над нацизмом, Вечный огонь
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Комментариев (7)
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MNI1957    09.05.2020, 11:18
Оценка:  -2
MNI1957
фашизм не пройдёт,сказали нацики,и отломили голову на пьедестале воину освободителю
MNI1957    09.05.2020, 11:14
Оценка:  -2
MNI1957
после его отьезда нацики та всё разворотят
vweasswerq    09.05.2020, 10:41
Оценка:  -27
vweasswerq
Контужено-упоротые клоуны,какое отношение сегодняшний День Победы имеет ко Второй Мировой Войне,которая завершилась не 9 мая?Вы откровенно смешны,дегенераты чумные!)))))
ЗаелоПластинку    09.05.2020, 10:52
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Тебя смущает, что глава соседнего государства возложил цветы к могиле воинов против фашистов? ОБидно, что твоих изгнали из Украины? Так у вас реванш в рашке неплохо получился, вы сейчас при власти. ЕЩе и других теперь фашистами называете
ЗаелоПластинку    09.05.2020, 10:55
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
"Фашизм не пройдет" - сказал Ходаковский и отдал приказ накрыть градами центр Ясиноватой.
"Фашизм не пройдет" сказал Гиркин и отдал приказ сбить MH-17
ПОдозреваю. что мы неправильно понимали их слова. На самом деле у них болезнь - фашизм головного мозга. И она не излечима. Поэтому они так говорят
ЗаелоПластинку    09.05.2020, 10:55
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
"Фашизм не пройдет" - сказал Ходаковский и отдал приказ накрыть градами центр Ясиноватой.
"Фашизм не пройдет" сказал Гиркин и отдал приказ сбить MH-17
ПОдозреваю. что мы неправильно понимали их слова. На самом деле у них болезнь - фашизм головного мозга. И она не излечима. Поэтому они так говорят
WTF2wtf    09.05.2020, 11:15
Оценка:  +1
WTF2wtf
Тупая шавка современных оккупантов и убийц из раши,
все тупо говно метаешь?
Упоротое наци запоребриковое ...
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