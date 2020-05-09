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Саакашвили заявил, что некоторые депутаты его боятся

Комментариев: 2
Чиновник дал очередное интервью.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
EPA/UPG

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили прокомментировал отсутствие поддержки со стороны отдельных депутатов.

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Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

По мнению Саакашвили, отсутствие поддержки со стороны некоторых депутатов связано со страхом перемен.

Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить, - сказал Саакашвили.

Он добавил, что такие “доброжелатели” как раз не хотят изменений.

Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать, - считает политик. 

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Кроме того, Саакашвили уточнил, что инструменты такого влияния имеет не он, а президент, и он имел “много-много разговоров” с Зеленским.

Напомним, Михаил Саакашвили заявил, что ради общих целей готов сотрудничать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым у него ранее произошел конфликт.

 

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Теги: Саакашвили, Слуга народа, должность, Зеленский
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Комментариев (3)
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dinops    09.05.2020, 12:52
Оценка:  0
dinops
Этот только интервью давать и будет
mrtdffhher    09.05.2020, 12:37
Оценка:  -22
mrtdffhher
В нашем полку клоунов,называющих себя властью,прибыло.Тем интереснее будет смотреть зомбоящик!Глядишь,скоро переименуем наш чумной цирк из Украины в Клоунину!)))))
ПродувКротов    09.05.2020, 12:11
Оценка:  0
ПродувКротов
Дурак у власти представляет огромную опасность для страны. Объясните это кто нибудь мистеру "сулугуни" .
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