Саакашвили заявил, что некоторые депутаты его боятся
Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили прокомментировал отсутствие поддержки со стороны отдельных депутатов.
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Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.
По мнению Саакашвили, отсутствие поддержки со стороны некоторых депутатов связано со страхом перемен.
Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить, - сказал Саакашвили.
Он добавил, что такие “доброжелатели” как раз не хотят изменений.
Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать, - считает политик.
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Кроме того, Саакашвили уточнил, что инструменты такого влияния имеет не он, а президент, и он имел “много-много разговоров” с Зеленским.
Напомним, Михаил Саакашвили заявил, что ради общих целей готов сотрудничать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым у него ранее произошел конфликт.
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