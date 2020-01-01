На Львовщине суточный прирост COVID-19 достиг 40

За минувшие сутки в регионе коронавирус выявили у 39 человек. Всего в области почти 700 заболевших.

На Львовщине 39 заболевших за сутки

Во Львове и Львовской области за минувшие сутки выявили 39 случаев заражение коронавирусом. Об этом в субботу, 9 мая, сообщила пресс-служба горсовета.

Всего в регионе по состоянию на 09.00 было подтверждено 699 случаев инфицирования коронавирусом, из них 18 - летальные.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 3071 человек, госпитализированы - 464, на амбулаторном лечении - 2607 человек, выписаны - 320 человек. Сейчас в больнице находится 144 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из 699 заболевших 143 пациенты выздоровели.

Напомним, накануне во Львовской области был зафиксирован наибольший прирост случаев COVID-19 в Украине.

Также сообщалось, что в Украине на сутки зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом, Общее число заболевших приближается к 15 тысячам.

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