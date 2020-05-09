Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил Украину с Днем победы над нацизмом, а также объявил старт проекта “Четыре колокола”.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем Телеграм-канале.

Глава государства отметил, что 75 лет назад украинцы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство, а сегодня уже шестой год подряд мы продолжаем его защищать.

Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти.

Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе.

И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины, - написал президент.