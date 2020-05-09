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Зеленский трогательно поздравил Украину с Днем победы над нацизмом

Комментариев: 3
Президент объявил новую инициативу.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил Украину с Днем победы над нацизмом, а также объявил старт проекта “Четыре колокола”.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем Телеграм-канале.

Глава государства отметил, что 75 лет назад украинцы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство, а сегодня уже шестой год подряд мы продолжаем его защищать.

Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти.

 Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе.

И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины, - написал президент.

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Также гарант отметил, что каждый удар этих колоколов оставят в сознании украинцев: “Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы”.

Напомним, Зеленский возложил цветы к Вечному огню. Президент находится в Закарпатской области.

 

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Теги: Зеленский, День победы над нацизмом
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Комментариев (3)
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mrtdffhher    09.05.2020, 12:12
Оценка:  -22
mrtdffhher
Зе,"четыре колокола"-это неактуально!Сейчас кастрюли в самом тренде.Даёшь проект"четыре кастрюли"!)))))
ЗаелоПластинку    09.05.2020, 12:18
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
О, Антибес, ты уже перелогинился мультифоксом. Сегодня оплата х2 на троллеферме? Или цена на нефть выросла, начали платить хорошо?
ВосставшийИзБана    09.05.2020, 12:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе".
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