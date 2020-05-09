У Парка Славы в Киеве задержали парня, который пришел возложить цветы

При парне не было документов.

В субботу, 9 мая, столичная полиция задержала парня, который без документов шел к Парку Славы, чтобы возложить цветы. У еще двоих человек обнаружили ножи и газовые баллончики типа "Кобра", но их задерживать не стали, а просто не пропустили.

Об этом сообщает Страна из места событий.

Начало улицы Мазепы перекрыто забором, при входе полиция задержала одного парня, у которого не было документов при себе, а также не пропустила еще двоих, которые имели при себе ножи, газовые баллончики по типу "Кобра", - сообщает издание.

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Полиция усилила меры безопасности в районе метро "Арсенальная". В этом районе Киева охрану правопорядка обеспечивают несколько десятков полицейских и пожарная машина.

На месте событий также присутствует муниципальная варта.

Людей к мемориалу не пускают Страна

Собралась толпа людей Страна

Меры безопасности усилены Страна

Желающих возложить цветы к мемориалу собралось много. Их обещают пускать по очереди.

Напомним, Зеленский трогательно поздравил Украину с Днем победы над нацизмом. Президент объявил новую инициативу.

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