Никто не может приватизировать победу - Зеленский

Глава государства заявил, что 9 мая - не рекламная кампания, не конкурс лозунгов и не помпезный конкурс танцев на костях.

Никто не может приватизировать победу во Второй мировой войне, а украинцы не должны дарить подвиги украинских героев. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что украинцы, помня все ужасы периода Второй мировой, "не делают смены культа", и не устраивают "помпезный конкурс танцев на костях".

"Более 7 миллионов украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на различных континентах планеты. Без сомнения, у человеческого подвига нет паспорта, но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что "сегодня никто не может приватизировать победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги украинских героев".

"75 лет назад мы одержали победу над нацизмом, понадобилось еще 46 лет, дабы мы получили независимую Украину. И сегодня уже шестой год подряд мы ее защищаем", – заявил Зеленский.

Глава государства также вспомнил имена украинцев, которые вошли в историю, как герои Второй мировой войны.

Кроме того, Зеленский объявил о проекте мемориальных символов, в рамках которого в Украине планируется установить четыре колокола. Один - на Луганщине, у первого поселка, где в 42 году началось освобождение Украины. Второй - на Закарпатье.

Напомним, сегодня Зеленский приехал с рабочей поездкой на Закарпатье, где возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе Холм Славы.

Накануне Зеленский прибыл на границу с Россией в Меловое, где почтил память погибших во Второй мировой войне.

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