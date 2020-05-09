На Кировоградщине от коронавируса умер врач

Мужчина предположительно заразился от своего брата, врача Центра экстренной медицинской помощи, который умер еще в апреле.

В Кировоградской области от коронавируса умерли два брата-врача

В Кировоградской области от осложнений коронавируса умер 63-летний врач. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

"К сожалению, есть новый летальный случай. Умер 63-летний врач детской областной больницы. Есть основания полагать, что он заразился во время общения с братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Однако медики не смогли спасти его жизнь.

Также сообщается, что за минувшие сутки лабцентр методом ПЦР-диагностики обследовал 200 жителей Кировоградской области. Обнаружили три новых случая заболевания коронавирусом.

Вчера подтвердились еще 17 случаев выздоровления от COVID-19 среди жителей области. Среди выздоровевших - пять медиков.

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Напомним, по последним данным в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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