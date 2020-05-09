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На Кировоградщине от коронавируса умер врач

Комментариев: 1
Мужчина предположительно заразился от своего брата, врача Центра экстренной медицинской помощи, который умер еще в апреле.
В Кировоградской области от коронавируса умерли два брата-врача
В Кировоградской области от коронавируса умерли два брата-врача

В Кировоградской области от осложнений коронавируса умер 63-летний врач. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

"К сожалению, есть новый летальный случай. Умер 63-летний врач детской областной больницы. Есть основания полагать, что он заразился во время общения с братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Однако медики не смогли спасти его жизнь.

Также сообщается, что за минувшие сутки лабцентр методом ПЦР-диагностики обследовал 200 жителей Кировоградской области. Обнаружили три новых случая заболевания коронавирусом.

Вчера подтвердились еще 17 случаев выздоровления от COVID-19 среди жителей области. Среди выздоровевших - пять медиков.

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Напомним, по последним данным в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

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Теги: смерть, медики, Кировоградская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mrtdffhher    09.05.2020, 13:22
Оценка:  -22
mrtdffhher
Жаль людей...А эти суки ещё карантин ослабили!
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