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Премьер-министр Грузии назвал Саакашвили авантюристом

Комментариев: 3
Глава правительства Грузии прокомментировал скандал.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Facebook/ Михаил Саакашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал отзыв посла из Киева, после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ. По словам главы правительства Грузии, такой шаг нужен, чтобы защитить отношения с Украиной.

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Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Гахарию пишет TACC, в субботу, 9 мая.

Он отметил, что посла отозвали, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом.

Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями, - сказал он.

Также Гахария отметил, что сегодня отношениям Грузии и Украины ничего не угрожает.

Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами, - добавил он.

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Напомним, Саакашвили заявил, что некоторые депутаты его боятся. Чиновник дал очередное интервью.

 

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Теги: Саакашвили, Грузия, Гахария, Украина
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Комментариев (3)
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CrespoxUA    09.05.2020, 14:10
Оценка:  -22
CrespoxUA
Клоунов много не бывает!
Духовный_скреп    09.05.2020, 13:57
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Я не верю никому и не знаю насколько Саакашвили авантюрист.Но,то,что имеет сейчас Грузия-исключительно благодаря ему.
krolikoff_net    09.05.2020, 13:59
Оценка:  0
krolikoff_net
Мистер "сулугуни" был в Грузии лицом реформ. Сами реформы делали совсем другие люди.
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