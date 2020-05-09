Премьер-министр Грузии назвал Саакашвили авантюристом

Глава правительства Грузии прокомментировал скандал.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал отзыв посла из Киева, после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ. По словам главы правительства Грузии, такой шаг нужен, чтобы защитить отношения с Украиной.

Читай также: "Это ошибка": Зеленский о решении Тбилиси отослать посла

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Гахарию пишет TACC, в субботу, 9 мая.

Он отметил, что посла отозвали, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом.

Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями, - сказал он.

Также Гахария отметил, что сегодня отношениям Грузии и Украины ничего не угрожает.

Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами, - добавил он.

Читай также: Скандальное назначение Саакашвили: появилось полное заявление МИД Грузии

Напомним, Саакашвили заявил, что некоторые депутаты его боятся. Чиновник дал очередное интервью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.