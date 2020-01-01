Во Львове коронавирусом заразились 4 священников УГКЦ

В храме провели дезинфекцию.

Во Львове коронавирус обнаружили у четырех священников и двух работников прихода Собора Святого Иоанна Крестителя.

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Об этом сказано в сообщении пресс-службы храма.

В помещении храма проведена дезинфекция в соответствии со всеми санитарными требованиями.

Поскольку среди больных на коронавирус является не только миряне, но и представители духовенства, просим верных Львовской архиепархии придерживаться установленных ограничений, касающихся массовых мероприятий, в частности, храмовых Богослужений, - объясняют в соборе.

Напомним, на Кировоградщине от коронавируса умер врач. Мужчина предположительно заразился от своего брата, врача Центра экстренной медицинской помощи, который умер еще в апреле.

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