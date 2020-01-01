В Грузии объяснили отзыв посла из Украины

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в этой стране, однако разработает тактику защиты от его авантюр.

Грузия отозвала своего посла из Киева, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков. Об этом в субботу, 9 мая, заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Новости-Грузия.

"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", - сказал Гахария.

Глава правительства еще раз отметил, что стратегическим отношениям с Украиной ничто не угрожает.

"Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами", - добавил он.

При этом премьер дал понять, что опасается вмешательства во внутренние дела Грузии со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить от украинской стороны гарантии, что этого не произойдет.

Напомним, накануне Грузия отозвала посла в Украине из-за назначения Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Зеленский, в свою очередь, заявил, что это ошибка.

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