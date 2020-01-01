Зеленский рассказал о планах реконструкции в Закарпатской области в рамках программы Большая стройка.

В Закарпатской области до конца 2020 года планируют отремонтировать рекордные 370 км дорог. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область в субботу, 9 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

"Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то тут почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства", - заявил он.

Зеленский также в пункте пропуска посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Ему рассказали, что трафик по мосту слишком плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, о котором водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье отремонтируют рекордные 370 км дорог

Напомним, сегодня Зеленский приехал с рабочей поездкой на Закарпатье, где возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе Холм Славы.

Накануне Зеленский побывал на границе с Россией в Меловое, где почтил память погибших во Второй мировой войне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet