В столичном парке Вечной Славы проводят дезинфекцию

Спасатели дезинфицируют парк после посетителей.

В субботу, 9 мая, на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий по случаю Дня победы над нацистами спасатели проводят обработку территории с целью недопущения распространения коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что меры по дезинфекции проводятся каждый час на территории парка Вечной Славы. Для обработки использовалась специальная дезактивирующая смесь.

Люди придерживаются дистанции РБК-Украина

Напомним, у Парка Славы в Киеве задержали парня, который пришел возложить цветы. У еще двоих человек обнаружили ножи и газовые баллончики типа "Кобра", но их задерживать не стали, а просто не пропустили.

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