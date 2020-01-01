Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В столичном парке Вечной Славы проводят дезинфекцию

Комментариев: 0
Спасатели дезинфицируют парк после посетителей.
В парке проводят дезинфекцию
В парке проводят дезинфекцию
РБК-Украина

В субботу, 9 мая, на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий по случаю Дня победы над нацистами спасатели проводят обработку территории с целью недопущения распространения коронавируса. 

Читай также: В Запорожье произошла стычка активистов с участниками Полка Победы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что меры по дезинфекции проводятся каждый час на территории парка Вечной Славы. Для обработки использовалась специальная дезактивирующая смесь.

Люди придерживаются дистанции
Люди придерживаются дистанции
РБК-Украина

Напомним, у Парка Славы в Киеве задержали парня, который пришел возложить цветы. У еще двоих человек обнаружили ножи и газовые баллончики типа "Кобра", но их задерживать не стали, а просто не пропустили.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: День победы, Парк Слава, дезинфекция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь