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Украинский борец вызвал Усика на бой за его слова

Комментариев: 1
Борец вызвал Усика на бой без правил за его "запугивания и угрозы", а также раскритиковал его "ватные" ролики.

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай бросил вызов боксеру супертяжелого веса Александру Усику. Видео с обращением к звезде ринга Грицай опубликовал в субботу, 9 мая, на своем канале в YouTube.

Борец решил отреагировать на видео Усика, где он отправляет в нокаут "диванного эксперта", который его критикует.

"Александр, посмотрел твое последнее видео, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком", - сказал Грицай.

Спортсмен также сказал, что это будет Усику уроком, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми.

"Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам".

Борец вызвал Усика на бой без правил, а также назвал ролики боксера "ватными".

"Ты не оставил мне выбора. Я, Богдан Грицай, и есть тот диванный эксперт, который стебется над твоими "ватными" видео, твоими малограмотными комментариями, над твоими детскими стишками и российским сценарием, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без любых правил. Я принимаю вызов", - сказал спортсмен.

Он также предостерег Усика от роликов с угрозами в стиле "один раз ты можешь войти не в те двери".

"Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных", - добавил спортсмен.

Он также высмеял заявления Усика и Ломаченко об этногенезе "триединого русского народа".

Ранее в сети появился российский документальный фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес". В нем снялись Усик и Ломаченко. Боксеры рассказали о том, что украинцы и россияне "один народ". В фильме рассказывается "о вере, дружбе, братьях во Христе" спортсменов из России и Украины, которые в "нелегкое время для канонической православной церкви Украины" остаются преданными Богу, вере и отчизне.

После этого Усик и Ломаченко попали в базу Миротворца. Создатели сайта считают, что боксеры  "стали инструментом российской пропаганды".

 

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Теги: Крым, украинцы, боксер, Александр Усик, Усик
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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buba-24    09.05.2020, 15:51
Оценка:  0
buba-24
Жлобик С Шепетовки,КТО ТЫ И КТО АЛЕКСАНДР. Усик ,не смеши он тебя рзмажет как букашку
buba-24    09.05.2020, 15:51
Оценка:  0
buba-24
Жлобик С Шепетовки,КТО ТЫ И КТО АЛЕКСАНДР. Усик ,не смеши он тебя рзмажет как букашку
buba-24    09.05.2020, 15:44
Оценка:  -1
buba-24
С точке зрения религии мы все действительно один наро,вот основной посыл фильма,те кто этого не понимает спекулянты и провокаторы..
krolikoff_net    09.05.2020, 15:51
Оценка:  -1
krolikoff_net
Почему тогда кровожадные рассиане напали на нашу страну и оккупировали наши земли ?
    09.05.2020, 15:52
Оценка:  0
Ты даже не знаешь что такое провокатор, в истине и на деле, означает .... Но какая разница.
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