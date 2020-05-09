В Одессе остановили автоколонну с красными флагами

Автомобильный заезд с красными флагами организовали представители двух партий. Их остановили полицейские и активисты.

Полиция и активисты остановили автоколонну с красными флагами в Одессе Обериг

Полиция вместе с активистами в Одессе заблокировали колонну автомобилей с красными флагами: это был пробег ко Дню победы. Об этом сообщает УНИАН в субботу, 9 мая.

Автопробег организовали партия Оппозиционная платформа - За жизнь и "Партия Шария". Он должен был стартовать от Одесского морпорта.

Стоит отметить, что в колоне из нескольких десятков транспортных средств было много автомобилей с обозначением "такси". На машины прикрепили партийные флаги, а также красные знамена с надписью "9 мая. Спасибо за победу" и флаги Украины.

Тогда полиция и активисты заблокировали выезд. Только через час автомобили начали пропускать, но со значительным интервалом между каждым, предварительно сняв с машин красные флаги. Несколько машин пропустили вне очереди после того, как водителя сдали флаги.

В общественной организации Обериг заявили, что автопробегом его организаторы стремятся создать картинку для пророссийской пропаганды: для создания видимости автопробега они пытались найти таксистов, которые за денежное вознаграждение катались бы по городу с выданными им флагами.

"Предлагали приехать на морвокзал, получить флаг. Два часа кататься пустым, а потом сдать флаг на 411-й батарее", - говорят в организации.

Отмечается, что поддержать участников акции прибыл депутат Рады от Слуги народа Артем Дмитрук. Тогда между ним и активистами произошла перепалка.

В полиции заявили, что правоохранители реагируют на движение колонн автомобилей и проводят превентивную работу.

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