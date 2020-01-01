В Тернополе вандал разрисовал краской мемориал Второй мировой и храм

Полицейские уже задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний безработный местный житель.

Вандал ночью красной краской залил мемориал воинам Второй мировой войны в Старом парке в Тернополе, а также расписал фасад местного храма. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 9 мая.

"Тернопольские полицейские составили админпротоколы на местного жителя, который сделал надписи на фасаде церкви и памятном монументе. Нарушителя полицейские установили сразу после совершения им хулиганских действий. В отношении него правоохранители составили протоколы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что около 3-х часов ночи во время патрулирования полицейские заметили компанию из пяти молодых мужчин. Правоохранители установили их личности - все жители Тернополя, в возрасте от 20 до 26 лет. Тогда полицейские пригласили молодых людей в городское отделение полиции. У одного из парней нашли пятилитровое ведро, частично наполненное красной краской.

Затем парень признался, что разрисовал фасад мемориального комплекса Вечный огонь в Старом парке, а также исписал ворота и фасад храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Злоумышленников оказался 26-летний житель Тернополя, который нигде не работает и не учится. Он утверждает, что хулиганские действия совершал один. В его отношении составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве, нарушении госстандартов в сфере благоустройства населенных пунктов и нарушении правил карантина.

Напомним, что ранее в Харькове облили краской постамент памятника героям Небесной сотни. Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

Также сообщалось, что в Запорожье двое юношей сорвали флаг Украины. Два парня сорвали государственный флаг с флагштока, а девушка снимала это правонарушение на мобильный телефон.

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