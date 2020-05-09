Венедиктова поздравила украинцев песней Лещенко, который пел о русском Крыме

Ирина Венедиктова оправдалась за свое поздравление.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы над нацизмом песней россиянина Лещенко “День победы” и нарвалась на критику. После того, как генпрокурора раскритиковали за поздравление ко Дню победы при помощи одноименной песни, Венедиктова написала оправдательный пост.

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Соответствующий пост с поздравлениями она разместила в Facebook.

В публикации она использовала строки из песни, а также видео клипа Лещенко с YouTube. Однако после того, как пользователи сети выразили свое негодование из-за поддержки исполнителя хита об аннексии Крыма, генпрокурор решила удалить кадры.

Пост Венедиктовой скриншот

Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила - всем, кого им обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках, - обновила пост Венедиктова.

Обновленный пост скриншот

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Напомним, в Одессе остановили автоколонну с красными флагами. Автомобильный заезд с красными флагами организовали представители двух партий. Их остановили полицейские и активисты.

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