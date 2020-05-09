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Венедиктова поздравила украинцев песней Лещенко, который пел о русском Крыме

Комментариев: 1
Ирина Венедиктова оправдалась за свое поздравление.
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы над нацизмом песней россиянина Лещенко “День победы” и нарвалась на критику. После того, как генпрокурора раскритиковали за поздравление ко Дню победы при помощи одноименной песни, Венедиктова написала оправдательный пост.

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Соответствующий пост с поздравлениями она разместила в Facebook.

В публикации она использовала строки из песни, а также видео клипа Лещенко с YouTube. Однако после того, как пользователи сети выразили свое негодование из-за поддержки исполнителя хита об аннексии Крыма, генпрокурор решила удалить кадры.

Пост Венедиктовой
Пост Венедиктовой
скриншот

Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила - всем, кого им обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках, - обновила пост Венедиктова.

Обновленный пост
Обновленный пост
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Напомним, в Одессе остановили автоколонну с красными флагами. Автомобильный заезд с красными флагами организовали представители двух партий. Их остановили полицейские и активисты.

 

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Теги: День победы, Венедиктова, пост, скандал
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Комментариев (2)
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TRIGER26    09.05.2020, 18:13
Оценка:  +4
TRIGER26
Складывается впечатление что некоторые наши функционеры - умственно отсталые ))) Ну вот чем думала эта барышня когда пела эту песню ? - сейчас - в нашей стране ?!)))) Ну сама не понимает ну есть же помощники которые должны были подсказать...
dиk    09.05.2020, 18:58
Оценка:  0
dиk
Какое начальство такие и помощники.Обычно такая мадама говорит- будет так как я сказала или ни как.Все.
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