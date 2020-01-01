На Луганщине обнаружили арсенал оружия сепаратистов

Боеприпасы нашли при обыске в доме у мужчины, который в 2014 году вступил в ряды сепаратистов, где находится и сейчас.

Пограничники обнаружили арсенал сепаратистов в селе Бахмутка Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 9 мая.

Оружие нашли во время санкционированного обыска по месту жительства лица, причастного к незаконным вооруженным формированиям. Мужчина в июне 2014 года добровольно вступил в ряды сепаратистов, где находится по сегодня.

Сообщается, что в тайнике нашли военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий на РПГ, а в доме обнаружили военную форму, одну пару погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержание военных сухпайков российского производства, датированных 2014 годом.

"В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС из мешка и ящика изъяты свыше 760 патронов различного калибра, 4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, полимерная бутылка, заполненная метательным взрывчатым веществом, электродетонатор, корпус противотанковой аккумулятивной гранаты РГК-ЗЕМ", - информируют в Госпогранслужбе.

Напомним, что ранее на Донбассе выявили схрон с минами и снарядами. Полицейские провели отработку на территории населенных пунктов вблизи Мариуполя и окрестных сел.

Также сообщалось, что полиция Донбасса обезвредила склады с оружием. Два здания с оружием и боеприпасами обнаружили на территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе.

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