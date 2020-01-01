Девушку-подростка подозревают в убийстве иностранца в Тернополе

Студента из ДР Конго обнаружили мертвым - на теле было ножевое ранение. В его убийстве подозревают 17-летнюю украинку.

В Тернополе по подозрению в убийстве студента-иностранца задержали 17-летнюю девушку tp.npu.gov.ua

В Тернополе ночью задержали 17-летнюю девушку по подозрению в убийстве студента-иностранца. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 9 мая.

"Тернопольские правоохранители оперативно раскрыли убийство 24-летнего студента-иностранца. В совершении тяжкого преступления правоохранители подозревают 17-летнюю жительницу Тернопольского района. Несовершеннолетнюю задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - сказано в сообщении.

Около 4 часов утра в полицию поступила информация от врачей бригады скорой медицинской помощи о том, что по месту жительства они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. На месте происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний гражданин Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.

Тогда правоохранители опросили соседей, возможных очевидцев и свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения.

"Таким образом оперативно установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства", - информируют правоохранители.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что ранее в лесополосе Киева нашли труп в мешке. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.

Также сообщалось, что житель Бердянска до смерти избил сожительницу и спрятал тело в холодильнике. Инцидент произошел в Бердянске. Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора.

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