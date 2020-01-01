В ДТП в Мукачево погиб сотрудник прокуратуры - СМИ

На Закарпатье столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус. Погиб сотрудник аппарата прокуратуры области, ему было 35 лет.

В ДТП под Мукачево погиб работник прокуратуры. Об этом сообщает местное издание 0312 в субботу, 9 мая.

Инцидент произошел накануне около 21 часа в селе Клячаново, под Мукачево. Столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус.

В результате ДТП погиб 35-летний водитель Toyota и пострадала пассажирка микроавтобуса. Погибшим в аварии оказался сотрудник аппарата прокуратуры области.

Напомним, что ранее в Киеве водитель потерял сознание и устроил аварию. Неуправляемый микроавтобус устроил аварию с четырьмя другими автомобилями, после чего врезался в дерево. Водитель погиб на месте.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области грузовик протаранил легковушку, две жертвы. В Софиевском районе, на автодороге Днепр – Николаев, грузовик МАN столкнулся с легковым автомобилем Mazda 3.

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