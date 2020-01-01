Зеленский пояснил условия для выезда заробитчан
Украина будет отпускать заробитчан при условии, что принимающая страна возьмет на себя обязательства по обеспечению их проживания и медицинской страховки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Закарпатской области в субботу, 9 мая.
"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна, которая дипломатическими связами с нами связывается, берет на себя обязанности. Что тот человек, которого они берут на работу, с его согласия приезжает туда. Что у него есть, где жить, медицинская страховка и мы уверены, что, если что-то произойдет с этим человеком. А у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год, разные. Чтобы его завтра не выбросили на улицу", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что заробитчан чартерами доставят в пять стран. Рейсы осуществит МАУ. Украинские работники полетят в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.
Также стало известно, что Финляндия удвоила квоту на работников из стран вне ЕС. Работникам нужно получить обычное разрешение на работу и пройти карантин в течение двух недель.
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