Зеленский пояснил условия для выезда заробитчан

Заробитчан будут отпускать за границу, только если принимающая страна соглашается взять на себя ряд обязательств.

Украина будет отпускать заробитчан при условии, что принимающая страна возьмет на себя обязательства по обеспечению их проживания и медицинской страховки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Закарпатской области в субботу, 9 мая.

"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна, которая дипломатическими связами с нами связывается, берет на себя обязанности. Что тот человек, которого они берут на работу, с его согласия приезжает туда. Что у него есть, где жить, медицинская страховка и мы уверены, что, если что-то произойдет с этим человеком. А у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год, разные. Чтобы его завтра не выбросили на улицу", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что заробитчан чартерами доставят в пять стран. Рейсы осуществит МАУ. Украинские работники полетят в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

Также стало известно, что Финляндия удвоила квоту на работников из стран вне ЕС. Работникам нужно получить обычное разрешение на работу и пройти карантин в течение двух недель.

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