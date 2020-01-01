Венедиктова опубликовала песню Льва Лещенко в Facebook: затем извинилась

Ирина Венедиктова написала пост ко Дню победы, прикрепив видео песни Льва Лещенко "День Победы", затем удалила ролик и извинилась.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова опубликовала в Facebook поздравление ко Дню победы и использовала песню российского певца Льва Лещенко День победы в субботу, 9 мая.

Венедиктова также процитировала текст песни на русском.

После возмущенных комментариев пользователей Венедиктова удалила ролик и извинилась.

"Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила - все, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках", - написала генпрокурор.

Напомним, что ранее Венедиктова заявила о возможном конфликте интересов в деле против нее. Ирина Венедиктова направила соответствующее обращение в НАПК, занимающееся делом о недекларировании ею имущества.

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