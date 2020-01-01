В Украину эвакуировали еще 700 граждан

Украинцев авиарейсами вернули из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании, передают в МВД.

В Украине эвакуационными рейсами вернулись еще 700 граждан кадр из видео

В аэропорт Борисполь из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании прилетели почти 700 украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 9 мая.

"За прошедшие сутки аэропорт Борисполь принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами", - сказано в сообщении.

При этом пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

"Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - добавили в министерстве.

Все прибывшие установили мобильное приложение Действуй дома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение необходимой информации в приложение пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

В целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,5 тысяч граждан.

Напомним, что днем ранее в Украину эвакуировали авиарейсами почти 800 человек за сутки. Пассажиропоток через украинскую границу немного вырос. В течение суток границу на въезд и на выезд пересекло почти 14 тысяч человек.

Перед этим в Украину эвакуировали почти 500 человек за сутки. Все пассажиры авиарейсов, кроме одного, установили мобильное приложение Действуй дома и отправились на самоизоляцию.

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