Из Кувейта спецрейсом эвакуировали украинцев

Рейс из Кувейта в Киев осуществляет авиакомпания Jazeera Airways. Все эвакуированные граждане согласились две недели соблюдать самоизоляцию.

Из Кувейта в Украину спецрейсом вылетели 46 граждан facebook.com/EmbukrKW

В Украину спецрейсом вылетели 46 граждан, выразивших желание вернуться домой. Об этом сообщает Посольство Украины в Кувейте в субботу, 9 мая.

"Сегодня, 09.05.2020 г., в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на Родину", - сказано в сообщении.

Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение Действуй дома.

В свою очередь посольство поблагодарило МИД Украины и Jazeera Airways за сотрудничество и поддержку в организации репатриации украинцев.

Напомним, что накануне в Украину эвакуировали 700 граждан. Украинцев авиарейсами вернули из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании, передают в МВД.

Днем ранее в Украину эвакуировали авиарейсами почти 800 человек за сутки. Пассажиропоток через украинскую границу немного вырос. В течение суток границу на въезд и на выезд пересекло почти 14 тысяч человек.

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