Из Кувейта спецрейсом эвакуировали украинцев
В Украину спецрейсом вылетели 46 граждан, выразивших желание вернуться домой. Об этом сообщает Посольство Украины в Кувейте в субботу, 9 мая.
"Сегодня, 09.05.2020 г., в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на Родину", - сказано в сообщении.
Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение Действуй дома.
В свою очередь посольство поблагодарило МИД Украины и Jazeera Airways за сотрудничество и поддержку в организации репатриации украинцев.
Напомним, что накануне в Украину эвакуировали 700 граждан. Украинцев авиарейсами вернули из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании, передают в МВД.
Днем ранее в Украину эвакуировали авиарейсами почти 800 человек за сутки. Пассажиропоток через украинскую границу немного вырос. В течение суток границу на въезд и на выезд пересекло почти 14 тысяч человек.
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