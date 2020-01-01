Еще у восьми бойцов ВСУ выявили коронавирус

В рядах украинских военнослужащих коронавирусом болеют 40 человек, при этом 53 - уже выздоровели.

В Вооруженных силах Украины подтвердили восемь новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в субботу, 9 мая.

По состоянию на утро 9 мая коронавирусом болеют 40 военных. При этом от коронавируса уже выздоровели 53 человека и двое умерли.

Один из нововыявленных больных находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, у него легкое течение заболевания.

При этом другие семь больных, среди которых двое военных и двое работников воинских частей Харьковского гарнизона и трое военнослужащих Николаевского гарнизона, лечатся дома. Их состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.

Напомним, что ранее на Львовщине суточный прирост COVID-19 достиг 40. За минувшие сутки в регионе коронавирус выявили у 39 человек. Всего в области почти 700 заболевших.

Также сообщалось, что в Украине третий день более 500 случаев COVID-19. В Украине на сутки зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом, Общее число заболевших приближается к 15 тысячам.

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