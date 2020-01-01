За границей от COVID лечатся почти 150 украинцев

Больше всего больных украинцев находятся в Италии - там больше 120 граждан Украины болеют коронавирусом.

По состоянию на 9 мая за границей от коронавируса лечатся 145 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в субботу, 9 мая.

При этом больше всего украинцев лечатся в Италии - 121, Чехии - шесть, Германии - четыре, в Австрии и России - по три. При этом от коронавируса за рубежом уже выздоровели 63 украинца, больше всего - в Греции (22 человека).

Уточняется, что восемь украинцев в результате инфекции скончались за границей.

За помощью в рамках системы Защита обратились 17 658 украинцев, добавили в ведомстве.

Ранее в МИД заявили, что за границей нуждаются в помощи почти 18 тысяч украинцев. Более 60 украинцев за границей вылечились от коронавирусной инфекции, восемь человек скончались.

Также в министерстве сообщали, что запрета выезжать заробитчанам нет. Проблемы с выездом исчезнут после возобновления работы транспорта в полном объеме, но и сейчас желающие смогут отправиться на заработки.

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