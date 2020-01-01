На Ровенщине почти 30 новых случаев коронавируса

При этом половина новых случаев зафиксирована в областном центре. Всего в области выявлено 945 случаев заражения.

В Ровенской области сегодня обнаружили почти 30 случаев COVID-19 Медицинские силы ВСУ

С начала суток в Ровенской области подтвердили 27 новых случаев коронавируса. Об этом заявил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook в субботу, 9 мая.

По информации Коваля, возраст больных - от года до 80 лет.

Известно, что 14 случаев заражения было зафиксировано в Ровно. Также больные коронавирусом были обнаружены в Радивиловском (1), Ровенском (5), Корецком (2) районах, Вараше (2) и Здолбунове (3).

"Таким образом, в области сейчас имеем 945 случаев заболевания. Из них - 209 медработников, 77 детей. На сегодня госпитализированы 219 больных (3 - детей, 16 - медиков), подключен к ИВЛ - 1, на самоизоляции находятся 542", - заявил чиновник.

Всего в области зарегистрировано 19 летальных случаев, связанных с коронавирусом. При этом выздороветь успели 165 пациентов, из них 14 медиков и двое детей.

Напомним, что ранее на Львовщине суточный прирост COVID-19 достиг 40. За минувшие сутки в регионе коронавирус выявили у 39 человек. Всего в области почти 700 заболевших.

Также сообщалось, что в Украине третий день более 500 случаев COVID-19. В Украине на сутки зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом, Общее число заболевших приближается к 15 тысячам.

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