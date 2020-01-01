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МОЗ разработало более 100 протоколов лечения болезней

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Новые стандарты лечения в украинских медицинских учреждениях будут базироваться на успешном опыте других стран.
Лечить украинцев станут "под протокол"
Лечить украинцев станут "под протокол"

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает отечественные протоколы для лечения болезней. Об этом, в субботу, 9 мая, сказал министр здравоохранения Маским Степанов в интервью ТСН.

По словам главы ведомства, подобные протоколы уже внедрены для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

"У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы - название уже не важно. Это именно то, по чем мы будем лечиться, и которые будут использовать украинские врачи. Каким образом составляются эти протоколы? Берутся протоколы разных стран, лучших стран в той или иной области, в каждой отрасли, направлении медицины есть страны, которые более продвинутые. И потом они адаптируются уже для украинских реалий", - пояснил Степанов.

По словам министра, на сегодня уже готовы 120 протоколов. В работе еще две с половиной тысячи стандартов лечения, в которых прописаны алгоритмы действия медработников при лечении той или иной болезни.

Ранее глава Минздрава заявил, что будет настаивать на принятии необходимых решений, в том числе кадровых, в связи с задержками доплат медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. 

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Теги: Минздрав, стандарт, лечение, МОЗ, протокол, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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