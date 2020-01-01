МОЗ разработало более 100 протоколов лечения болезней
Министерство здравоохранения Украины разрабатывает отечественные протоколы для лечения болезней. Об этом, в субботу, 9 мая, сказал министр здравоохранения Маским Степанов в интервью ТСН.
По словам главы ведомства, подобные протоколы уже внедрены для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
"У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы - название уже не важно. Это именно то, по чем мы будем лечиться, и которые будут использовать украинские врачи. Каким образом составляются эти протоколы? Берутся протоколы разных стран, лучших стран в той или иной области, в каждой отрасли, направлении медицины есть страны, которые более продвинутые. И потом они адаптируются уже для украинских реалий", - пояснил Степанов.
По словам министра, на сегодня уже готовы 120 протоколов. В работе еще две с половиной тысячи стандартов лечения, в которых прописаны алгоритмы действия медработников при лечении той или иной болезни.
Ранее глава Минздрава заявил, что будет настаивать на принятии необходимых решений, в том числе кадровых, в связи с задержками доплат медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19.
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